2 Bölgede Denetim!

27-28.08.2022 tarihleri 19.00-03.00 saatleri arasında, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 30 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 1624 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 198 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 23 araç trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, araçlarda yapılan kontroller sonucu aracında tecavüzi alet bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 300 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli trafik suçlarında dolayı üç araç sürücüsü tutuklanırken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada köpek eğitiminde kullanılan bir adet kapsül patlatma mekanizması ve patlayıcı madde sınıfına giren 10 adet canlı kapsül ile bir adet sivri uçlu bıçak tespit edilmiştir. Bahse konu araç sürücüsü S.T. (E-18) tutuklanmıştır.