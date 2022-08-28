  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

2 Bölgede Denetim!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Bölgede Denetim!

27-28.08.2022 tarihleri 19.00-03.00 saatleri arasında, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 30 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 1624 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 198 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 23 araç trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, araçlarda yapılan kontroller sonucu aracında tecavüzi alet bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir.

 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 300 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli trafik suçlarında dolayı üç araç sürücüsü tutuklanırken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada köpek eğitiminde kullanılan bir adet kapsül patlatma mekanizması ve patlayıcı madde sınıfına giren 10 adet canlı kapsül ile bir adet sivri uçlu bıçak tespit edilmiştir. Bahse konu araç sürücüsü  S.T. (E-18) tutuklanmıştır.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:45
  • Alayköy’de Feci Kaza27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:33
  • Töre: Yunanlılar ateşle oynamaktadır, bu sevdalarından vazgeçsinler27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:49
  • Üstel:Bizim niyetimiz ülkemize hizmet etmek, ülkemizi güçlendirmek27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:56
  • “Hepimiz biriz, birlikteyiz, yaşamın engelsiz olması lazım. Engelleri aşmak için buradayız”27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:03
  • Haspolat'ta yangın çıktı27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:54
  • AÖA giriş sınavı yapıldı27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:53
  • Dikkat! Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:27
  • Bulancak, Hayatını Kaybetti27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:10
  • Bakan Oğuz’a TSE’den Nezaket Ziyareti27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti