2 bölgede hırsızlık!

1. 03.08.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde satışa sunulan 5200 TL değerindeki cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.D.S.(K-29) tutuklanamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Sakarya mahallesinde bulunan bir apartmanın bisiklet bırakma yerinde bulunan bir şahsa ait bisikletin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.H.B.(E-22) tutuklanamıştır. Soruşturma devam etmektedir.