2 Bölgede Hırsızlık!

18.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da bir şahıs tarafından düşürülerek kaybedilen bankamatik kartı, başka şahıs/lar tarafından bulunarak toplamda 1742 TL para çekilmek suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.S.(E-20), H.B. (E-20) ve M.F.S. (E-15) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2. 17.01.2023 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.Y.K.(E-19), M.A.K.(E-19) ve T.M.(E-20) toplam değerleri 13,956 TL olan 4 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.