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2. Cumhuriyet Kupası’nda ilk maçlar oynandı

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Cumhuriyet Meclisi tarafından organize edilen 2. Cumhuriyet Kupası’nda ilk maçlar oynandı.
2. Cumhuriyet Kupası’nda ilk maçlar oynandı

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda oynanan karşılaşmalar öncesi konuşmalar yapıldı ve Güzelyurt Belediyesi tarafından konuk heyetlere hediyeler, Binatlı Spor Kulübü tarafından da plaketler takdim edildi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılaşmayı Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve bazı spor kulübü yöneticileri de izledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konuk takımları Güzelyurt’ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederken, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna futbol ile ortak olduklarını söyledi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da KKTC’nin kuruluşunun yıldönümü coşkusuna ortak olduklarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ise konuşmasında, katkı koyan tüm takımlara teşekkür ederken, turnuvanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Meclis tarafından düzenlenen turnuvanın 2.sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Turnuvanın birincisi olmayacağını belirten Uluçay, amacın birlikteliği ve coşkuyu devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Oynanan maçlar sonucunda KKTC Master Karması takımı, Türkiye’den Kocaeli Master Karması takımını 7-1 mağlup ederken, Cumhuriyet Meclisi Takımı da İngiltere Türk Toplumu Master Karma takımını 3-2 yendi.

Turnuva bugün saat 16.00’da oynanacak KKTC Master Takımı - İngiltere Türk Toplumu Master Karma takımı ve Saat 17.00’de oynanacak Cumhuriyet Meclisi - Kocaeli Master Takımı maçı ile tamamlanacak.

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