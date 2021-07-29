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2 doz aşı da olsanız kurallara mutlaka uyun

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Delta ve Delta Plus varyantlarıyla endişe yaratmaya devam eden Covid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması devam ediyor.
2 doz aşı da olsanız kurallara mutlaka uyun

Delta ve Delta Plus varyantlarıyla endişe yaratmaya devam eden Covid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması devam ediyor.

Pandemiden bir an önce kurtulmak ve normal yaşantımıza yeniden dönebilmek için aşının çok önemli olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Covid-19'a yakalanmaktansa, aşının bazı geçici yan etkilerini yaşamak çok daha mantıklı” dedi ve bu konuda şunları söyledi:

YAN ETKİLERDE TELAŞLANMAYIN

Aşıdan sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hafif yan etkilere rastlanıldığında telaş yapılmamalı ve dinlenilmeli. Korunma 2 doz aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra başlar. Bu süreçte hiç aşı olmamış gibi düşünerek kurallara uyulmaya devam edilmeli.

Aşıdan sonra bol su tüketin

Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı bol sıvı, özellikle de su tüketilmesi gerekir. Ayrıca kalın giyinmeyin. Üzerinizi sıkmayan, terletmeyen giysiler tercih edin. Koldaki ağrıyan bölgeye temiz, soğuk, ıslak bir bez koyun. Ağrıyan kol için önerimiz ise kolunuzun hareketsiz kalmaması. Kolunuzu kullanın, hatta kol egzersizleri yapın.

Doktora ne zaman başvurulmalı?

Aşı olduktan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı, aşının içindeki maddelerden değil, iğneden kaynaklanır ve genellikle bir gün içinde geçer. Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülür. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktora başvurmayı ihmal etmeyin.

HAMİLELER NE ZAMAN YAPTIRABİLİR?

 2 doz Coronavac (Sinovac) yaptıranlar, üçüncü doz olarak BioNTech aşısı olabilir.

– Covid-19 geçirenler de tek doz BioNTech aşısı yaptırabilir.

– 2 doz BioNTech aşısı olanların üçüncü dozu yaptırmalarına gerek yoktur.

– 12 haftadan sonra tüm gebeler ve emziren anneler, gebelik planlayanlar BioNTech aşısı olabilir.

– Daha önce Sinovac aşısı yaptıranlarda yan etki görülme ihtimali biraz daha fazla olabilir.

– Ağrı, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı gibi yan etkilerde parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

– Aşı öncesinde veya sonrasında kan sulandırıcı ilaç alınmasına gerek yoktur.

– KOAH, diyabet, astım gibi kronik hastalık veya ilaç kullanımı aşı için engel değildir.

– Alerjik olmak (penisilin alerjisi de dahil) aşı için sorun yaratmaz.

– Coronavac (Sinovac) aşısı yaptıranlar, BioNTech aşısını yaptırmak için en az 1 ay beklemeli.

– Kan sulandırıcı kullananlar Covid-19 aşısı olmadan önce doktorlarına bilgi vermeli.

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