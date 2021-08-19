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2 EL-SEN çalışanı Güzelyurt polisinde, Özkıraç da çağrıldı

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2 EL-SEN çalışanı Güzelyurt polisinde, Özkıraç da çağrıldı
2 EL-SEN çalışanı Güzelyurt polisinde, Özkıraç da çağrıldı

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, 2 KIB-TEK çalışanın Polise ifade vermek için çağrıldığını, çalışanların şu an Güzelyurt Polis Karakolunda olduğunu açıkladı.

Kendisinin de ifadeye çağrıldığını, hem ifade vermek hem de iki KIB-TEK çalışanı hakkında detaylı bilgi almak için Polise gittiğini kaydeden Özkıraç, çalışanların borçlu olan devlet kurumlarına ait elektrikleri kestikleri gerekçesiyle ifadeye çağrıldıklarını söyledi.

Özkıraç, “Polise doğru gidiyorum, benim de ifadem alınmak istendi. Eğer çalışanlar serbest bırakılmazlarsa olacak olanlardan biz sorumlu değiliz. KIB-TEK yönetim kurulu ve kurum müdürünü tahsilat konusunda daha duyarlı olamaya çağırıyoruz” dedi.

Özkıraç açıklamasını BMBP toplantısı sonrasında yaptı.

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