2. Elizabeth’in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid’e yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 19 Eylül’de düzenlenen cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’e Covid-19 teşhisi konuldu.
Independent’ta yayınlanan habere göre, Londra’da 2. Elizabeth’in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Yaklaşık yarım asırdır görevini yürüten Kraliçe, bir haftalık randevularını iptal etti. Margrethe şubatta da Covid-19’a yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.
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