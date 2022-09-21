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2. Elizabeth’in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid’e yakalandı

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in pazartesi günü düzenlenen cenaze törenine katılan 82 yaşındaki Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
2. Elizabeth’in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid’e yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 19 Eylül’de düzenlenen cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’e Covid-19 teşhisi konuldu.

Independent’ta yayınlanan habere göre, Londra’da 2. Elizabeth’in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yaklaşık yarım asırdır görevini yürüten Kraliçe, bir haftalık randevularını iptal etti. Margrethe şubatta da Covid-19’a yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.

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