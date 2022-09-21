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2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki gizemli notun sırrı çözüldü

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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth görkemli bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki gizemli notun sırrı çözüldü

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı.

TARİHİN EN ÇOK İZLENEN CANLI YAYINI

Hükümdarın cenaze töreni, dünya çapında tahmini 4,1 milyar izleyiciyle, Diana'nın 1997'deki cenazesinden yüzde 64 daha fazla izlendi.
Tarihin en çok izlenen canlı yayını olduğu tahmin edilen cenazesinde 2. Elizabeth’in tabutunun üzerindeki bir not dikkat çekti.

ANNESİNE SON VEDASI

Notun, Kral 3. Charles'ın el yazısıyla yazmış olduğu bir mesaj olduğu ortaya çıktı.

Buckingham Sarayı, Clarence House ve Highgrove House'un bahçelerinden kesilen çiçeklerle dolu bir çelenk üzerinde duran not, bir oğlun annesine son vedasıydı.

Notta şu ifadeler yazıyordu:

“Seni sevgi dolu ve adanmış bir şekilde hatırlayacağım.

Charles R.” 

KRAL OLARAK İMZALADI

“R”, Latince’de “kral” anlamına gelen “Rex”in kısaltmasını oluşturuyor.

2. Elizabeth, saltanatı sırasında, resmi yazışmaları genellikle “Elizabeth R” (“Regina”, Latince: Kraliçe) olarak imzalıyordu.

Diğer taraftan, kraliyet tabutlarının üzerindeki notların bir geçmişi bulunuyor. 2.  Elizabeth, eşi Prens Philip gömüldüğünde çiçeklerin üzerine bir not bırakarak "Sevgili Lilibet"in olarak imzalamıştı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Öte yandan, Kraliçe II. Elizabeth, 9 Nisan 2021'de hayata veda eden ancak Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Philip ile Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedildi.

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