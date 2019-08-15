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2 euroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı

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İtalya'da bir talihli 2 euro vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu yaklaşık 1.3 milyar Türk lirasının sahibi oldu.
2 euroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede popüler olan 'SuperEnalotto' oyununda kuzeydeki Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında 2 euroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu. 

 

Sahibini 209 milyon euronun (yaklaşık 1.3 milyar Türk lirası) sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.

Marino isimli büfenin sahibi Marisa Caserini, büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.

209 milyon euro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.

Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.

Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177.7 milyon euro kazandırmıştı.

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