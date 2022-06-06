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2 Farklı Barda Hırsızlık: 1'i Kadın 3 Kişi Tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Barda Hırsızlık: 1'i Kadın 3 Kişi Tutuklandı

04.06.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir barın
kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; para kasası içerisinde muhafaza edilen 7315 TL nakit para ile 5 adet cep telefonu çalınmıştır.


Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı
olarak görülen E.D.B.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

03.06.2022 tarihinde, Girne’de, Mavi Kordon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bar
içerisinde, müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan para cüzdanı ve
içerisinde muhafaza ettiği 1,500 Euro ve 70 Sterlin nakit para çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı
olarak görülen S.P.(E-24) ve D.K.(K-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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