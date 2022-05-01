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2 Farklı Bölgede Ağaç Yangını

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Ağaç Yangını

30.04.2022 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Vadili köyünde iki ayrı bölgede, muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu iki ayrı yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri ve köy halkının yardımları ile söndürülmüş olup çıkan yangınlar sonucu, 20 dönümlük alnadaki kuru otlar, 67 dönümlük alandaki biçilmemiş arpa, 20 adet akasya, 3 adet badem, 10 adet zeytin, 17 adet nar, 3 adet incir, 1 adet erik, 10 adet harnup ve 10 adet zakkum ağaçları, 70 adet rulo balya, su hortumları ve damlama lastikleri yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

30.04.2022 tarihinde, saat 09:40 sıralarında, Dağyolu köyünde bulunan Rıfat GÜZOĞLU’na ait buğday tarlasında meydana gelen yangın sonucu, 2.5 dönümlük alandaki biçilmemiş buğday ve tarlanın güney kısmında bulunan 15 adet harnup fidanı ile su burusu yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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