2 Farklı Bölgede Araç Yangını

06.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alayköy’de, Serkan ARTUN’a ait ikametgahının garajında park halinde bulunan PP 335 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın motor bölümü, kaputu, ön tamponu, ön camı ve sağ ön lastiği yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

06.05.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Alagadi’de, park halinde bulunan MS 402 plakalı tır aracın muhtemelen ön göğüs kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın kabin kısmı ile motor bölümü tamamen, arkasında takılı bulunan tır dorsesinin ön kısmı ile aracın yanında park halinde bulunan başka bir tır dorsesinin yan kısmı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.