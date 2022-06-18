2 Farklı Bölgede Hırsızlık! 2 Tutuklama

1. 15 ve 16.06.2022 tarihlerinde, Kanlıköy’de, bir şahsa ait arazi içerisinde bulunan demirden
mamül 22 adet logar kapağının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma sonucunda,
meselede zanlı olarak görülen A.Y.(E-22) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 12.05.2022-17.06.2022 tarihleri arasında, Lefke’de, H.P.(E-53)’nin, ikametgahına gelen
elektrik hattından hile ile 870KW elektrik akımını çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs
tutuklanmış olup, soruşturma devem etmektedir.
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