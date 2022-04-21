  • BIST 2.555,14
  • Altın 916.529
  • Dolar 14.6941
  • Euro 16.0007
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

2 Farklı Bölgede Hırsızlık

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Hırsızlık

18.04.2022 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde, Z.G.(K-26)’nin alış veriş yaptığı sırada, 600.56 TL değerindeki kişisel bakım ürünlerini alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.
 

20.04.2022 tarihinde, Akova’da A.H.(E-59)’nin, borcundan dolayı su hattının kesik olmasına rağmen, kaçak su kullanmak suretiyle toplamda 28.800 TL değerindeki 5760 ton suyu çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: ‘UBP ve CTP’nin olacağı, toplumsal mutabakata varız’21 Nisan 2022 Perşembe 11:56
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği: Artık hükümetçilik oyunları oynamayı bırakın21 Nisan 2022 Perşembe 11:54
  • Dövizde son durum ne?21 Nisan 2022 Perşembe 11:15
  • Kanada'da kilise okulu alanında yine kayıt dışı mezarlar bulundu21 Nisan 2022 Perşembe 11:07
  • Elcil: Eserinle övünebilirsin Türkiye21 Nisan 2022 Perşembe 11:06
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor21 Nisan 2022 Perşembe 11:03
  • HDP: "İddianamenin her satırına yanıt verdik"21 Nisan 2022 Perşembe 10:43
  • UBP, Parti Meclisi toplanıyor21 Nisan 2022 Perşembe 10:23
  • HAK-SEN çalışanları 4 aydır ödenmedi!21 Nisan 2022 Perşembe 10:19
  • Özersay: “Bu acemi senaryonun parçası olmayacağız”21 Nisan 2022 Perşembe 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti