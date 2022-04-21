2 Farklı Bölgede Hırsızlık

18.04.2022 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde, Z.G.(K-26)’nin alış veriş yaptığı sırada, 600.56 TL değerindeki kişisel bakım ürünlerini alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
20.04.2022 tarihinde, Akova’da A.H.(E-59)’nin, borcundan dolayı su hattının kesik olmasına rağmen, kaçak su kullanmak suretiyle toplamda 28.800 TL değerindeki 5760 ton suyu çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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