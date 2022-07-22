2 Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 18.07.2022 tarihinde, Girne’de, bir ikametgahtan dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.B.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.07.2022 tarihinde, Bafra’da, bir şahıs ait para cüzdanı içerisindeki 1150 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.