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2 Farklı Bölgede Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 18.07.2022 tarihinde, Girne’de, bir ikametgahtan dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.B.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.07.2022 tarihinde, Bafra’da, bir şahıs ait para cüzdanı içerisindeki 1150 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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