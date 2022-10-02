2 Farklı Bölgede Hırsızlık

01.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde, yol kenarında bulunan bir şahsa ait etrafı teller ile çevrili arazi içerisinde muhafaza edilen 100 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosu çalınmıştır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-41), H.T(E-30), M.T.(K-36) ve C.T.(K-25) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
01.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Turnalar-Yarköy Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, yol kenarında bulunan bir şahsa ait arazi içerisindeki zeytin ağacından, toplam 2.935 kg. ağırlığındaki zeytin dalından koparılarak toplanmak suretiyle çalınmıştır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak G.A.(K-56) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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