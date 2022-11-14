2 Farklı Bölgede Hırsızlık

13.11.2022 tarihinde, Demrihan’da faaliyet gösteren bir süper markete müşteri olarak giden M.R.(E-21), A.D.(E-24), U.C.G.(E-24)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 5195,11 TL olan muhtelif gıda ürünleri, alkollü içki, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

11.11.2022 tarihinde, Girne'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.Z. (E-18), S.H.(K-23) ve M.A.S.H.H.(E-19)’nin işletme içerisinde satışta bulunan toplam 8,029 TL değerindeki bir şişe alkollü içki ile bir adet salamı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar 13.11.2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.