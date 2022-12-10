2 Farklı Bölgede Hırsızlık!

1. 01.12.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, bir şahıs tarafından unutulan el çantası içerisinde muhafaza edilen 2275 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.D.(K-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01 Kasım–03 Aralık 2022 tarihleri arasında, İskele bölgesindeki elektrik direkleri üzerinde bulunan elektrik kablolarının kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalınması olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.E.(E-35) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.