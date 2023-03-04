2 Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 23.02.2023 - 01.03.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir içki dükkanı içerisinden, çeşitli markalarda 10 şişe alkollü içki çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 02.03.2023 tarihinde, Yuvacık’ta bulunan bir şahsa ait narenciye bahçesi içerisinden, önceden kesilmiş yaklaşık 1000 kg ağırlığındaki (toplam 30 kasa) king cinsi mandalinaların R.T.(E-50) ve H.T.(K-45) tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.