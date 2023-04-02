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2 Farklı Bölgede Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Hırsızlık

1.         26.03.2023 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden P.A.(E-45)’nın, market içerisinde başka bir müşteri tarafından raf üzerinde unutulan cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs 01.04.2023 tarihinde Metehan Kara Giriş kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         01.04.2023 tarihinde, Girne’de bir otele ait inşaat alanı içerisinden, Y.R.(E-29) ve S.K.(E-38)’nin, otele ait 7 adet buzdolabı, 6 adet gaz ocağı üstü, 1 adet tüplü soba, 6 adet çamaşır makinesi, 6 adet fırın,1 adet demir elbise dolabı,1 adet demir sandık, 4 adet dış klima ünitesi, 1 adet iç klima ünitesi,1 adet yemek kazanı,1 adet krom yemek tezgahı, 8 adet demir filtre ve 2 adet demir sandalyeyi çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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