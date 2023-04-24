2 Farklı Bölgede Hırsızlık

Girne’de “Play Station 5” oyun konsolunu çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, L.M.B.’nin (K-26), bir şahıstan geri vermek üzere emaneten aldığı Play Station 5 oyun konsolunu geri teslim etmeyerek başkasına kiraladığı tespit edildi. Sözkonusu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.C.E.B.(E-18) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir elektronik eşya mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen İ.T.(E-28) tutuklandı.

Olayda, mağazadaki güvenlik kamerasını kırıp, hasara uğrattıktan sonra, mağazanın arka kısmında bulunan çamaşır makinesi kazanı, bakır çamaşır yıkama kazanı ve sıcak su kazanı çalınmıştı.