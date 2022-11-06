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2 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

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2 Farklı Bölgede Trafik Kazası!
2 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Deniz TUTKU (K-19), 71 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LB 583 plakalı araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp yol içerisine savrulmuştur.

 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ceren ŞENYILDIZ (K-19), kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

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Bugün ayrıca saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Yasin YILDIRIM (E-42), yönetimindeki PF 539 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere mevki yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje düşerek beton bariyere çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yasin YILDIRIM ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hazar AKKURT (E-50) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

 

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

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