2 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

1. 26.12.2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Hüseyin EKİNCİ (E-42), 185 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 263 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Express Döviz isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpmış ve çarpmanın etkisiyle yolun sağından yoldan çıkıp, bir inşaat alanını çevreleyen güvenlik panosuna ve inşaat alanı içerisindeki elektrik direğinin destek teline ve elektrik panosuna çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Bahse konu araç sürücüsü Hüseyin EKİNCİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.12.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da Karakız sokak üzerinde, Serhat Cumhur AYDIN (E-28), 271 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 214 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan GD 476 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HS 214 plakalı araç sürücüsü Serhat Cumhur AYDIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.