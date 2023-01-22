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2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1. 21.01.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, şüpheli hareketleri sonucu O.P.O.(E-25)’nun üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 21.01.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Operasyonu kapsamında, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.Y.(E-34)’nin kullanımındaki ve F.Ç.(E-26)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet kanunsuz bıçak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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