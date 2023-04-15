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2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1.         14.04.2023 tarihinde, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından T.I.A.(E-22)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 72 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         15.04.2023 tarihinde, Lapta'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.S.(E-36)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Meselede zanlı P.S.(E-36) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.O.B.(E-29, tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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