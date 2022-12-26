2 Farklı Bölgede Yangın!

1. 25.12.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Eyo Çelik Kapı Ltd. isimli iş yeri içerisinde, muhtemelen faal durumdaki toz boya fırın makinesinde oluşan gaz kaçağı nedeniyle bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toz boya fırın makinesi ile makine içerisinde bulunan boş çelik para kasası, elektrik kabloları ve havalandırma pencereleri yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 25.12.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Bağlıköy’de, Hasan TAHSİLDAROĞULLARI’na ait tavuk kümesinde, muhtemelen zemine yakın bir şekilde takılı olan faal durumdaki ampulden çıkan ısının talaşları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 18 metre kare oluklu kiremit, katalitik sobası, tüp saati, ahşaptan mamul kapı ve iki adet pencere yanarak zarar görürken, kümes içerisinde bulunan 120 adet tavuk yanarak telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.