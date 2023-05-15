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2 Farklı Bölgede Yangın!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Yangın!

1.         14.05.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güvercinlik köyünün güney kısmında bulunan bahçeler bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, bir şahsa ait 3 dönümlük arazi içerisindeki biçilmemiş arpalar yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

  

2.         15.05.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Tuzluca köyünde bulunan Recep İNCE’ye ait ikametgahın salon odasında meydana gelen yangın sonucu, salon odasının kamış ve sunta tahtadan mamul çatısı ve mertekleri, çekyat, ahşap sehpa, duvar saati ile ahşap pencere yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı evin duvarları islendi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın çıkış sebebi araştırılmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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