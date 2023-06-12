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2 Farklı Bölgede Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkkladı
2 Farklı Bölgede Yangın

1.         11.06.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında,  Gazimağusa’dz  39. Tümen Caddesi üzerinde bulunan Vasfiye Öztürk'e ait ikametgahın mutfak bölümünde bulunan buzdolabı motorunun sıkışması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekileri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet elektrikli çaydanlık,  1 adet kahve makinesi, mutfak dolapları ve tezgahı, 2 adet alüminyum pencere, 1 adet alüminyum kapı, elektirk tesisatı 2 adet çekyat tipi koltuk, 3 adet sandalye tamamen, 1 adet yemek masası 1 adettelevizyon, 3 adet avize, 2 adet perde yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         11.06.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Karakum - Girne’de, Monıka Heıdı Brıgıtte Moffat’a ait KV148 plakalı araç, seyir halinde bulunduğu sırada  muhtemelen motor bölümündeki benzin kaçağından dolayı meydana gelen yangın sonucu aracın motor bölümünün üst kısım plastik aksamları ve elektrik kabloları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

                                                                                              

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