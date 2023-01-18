2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

1. 17.01.2023 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Yıldırım'da, Osman Ahmet UZUN’a ait ikametgahının garajında park halinde bulunan salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu. Soruşturma devam etmektedir.
2. 17.01. 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Yedikonuk’ta Cemile BULUT’a ait ambar içerisinde odun sobasından çıkardığı ve soğumaya bıraktığı kömürlerin yeniden alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ambar içerisinde bulunan tahta kalas, 2 adet rulo ve 40 adet kare balya ile 8 bidon içerisindeki toplam 150 litre zeytin yağı yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
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