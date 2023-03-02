2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

01.03.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de, Zeytinlik’te bulunan bir ikametgahın salon odası içerisinde, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşerek koltuğu tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın ev sakini tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu koltuk, perde, televizyon, masa ve tv ünitesi yanarak zarar görmüş olup, evin tüm duvarları çıkan dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

01.03.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de, Şht. Fevait Ali Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfak odası içerisinde, muhtemelen ocak üzerinde unutulan yemeğin aşırı ısınıp tutuşması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ocak, mutfak dolapları, aspiratör ve klima iç ünitesi yanarak zarar görmüş olup, evin tüm duvarları çıkan dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.