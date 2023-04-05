2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

1. 04.04.2023 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Gazimağusa’da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde, park halinde bulunan NH 131 plakalı salon araçta, muhtemelen çalışır durumdaki manyetolu rüzgar çakmağın takılı kalıp çantayı tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın bölgedeki şahıslar tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın sol ön koltuğu kısmen, çanta ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif kişisel eşyalar tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı ise aracın tavanı islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 04.04.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Bağlıköy’de Şehit Hasan Mustafa Sokak üzerinde bulunan elektrik tellerinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 2 adet hurma ile 1 adet nar ağaçları ve yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.