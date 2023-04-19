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2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

1.         18.04.2023 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Tuzla’da bulunan bir apartman dairesinin balkonunda muhafaza edilen tüp gazın hortumunda oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın ev sahibi ve komşuları tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu dairenin balkon kapısı, sineklikleri ve perdeleri yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         18.4.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, park halinde bulunan LR 617 plakalı kamyonet araçta, muhtemelen marş dinamosuna ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın marş dinamosunun elektrik aksamları, makinenin su ve hava hortumları ile radyatörü yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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