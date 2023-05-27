2 Farklı Kaza! Yaralılar Var

1. 26.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Cihangir’de Demokrasi Caddesi boyunca yönetimindeki CL 990 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Jora HASANOV (E-56), seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Ercan - İskele Anayolu kavşağına geldiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptığı sırada, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Osman ŞAH (E-29) yönetimindeki NH 404 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan NH 404 plakalı araç o esnada doğu istikametine doğru seyreden Salahi ALGINAY (E-73) yönetimindeki GH 358 plakalı aracın ön kısmına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan GH 358 plakalı araç sürücüsü Salahi ALGINAY, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. CL 990 plakalı araç sürücüsü Jora HASANOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 27.05.2023 tarihinde, saat 01:15 sıralarında, Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde, Mert Efe TAŞTOKA (E-20), 186 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki JV 942 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola isimsiz sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Raif Barış KURT (E-20)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Raif Barış KURT kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Mert Efe TAŞTOKA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.