  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

2 Farklı Kaza! Yaralılar Var

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Kaza! Yaralılar Var

1.         26.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Cihangir’de Demokrasi Caddesi boyunca yönetimindeki CL 990 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Jora HASANOV (E-56), seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Ercan - İskele Anayolu kavşağına geldiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptığı sırada, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Osman ŞAH (E-29) yönetimindeki NH 404 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

            Çarpmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan NH 404 plakalı araç o esnada doğu istikametine doğru seyreden Salahi ALGINAY (E-73) yönetimindeki GH 358 plakalı aracın ön kısmına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan GH 358 plakalı araç sürücüsü Salahi ALGINAY, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. CL 990 plakalı araç sürücüsü Jora HASANOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         27.05.2023 tarihinde, saat 01:15 sıralarında, Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde, Mert Efe TAŞTOKA (E-20),  186 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki JV 942 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola isimsiz sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan  Raif Barış KURT (E-20)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Raif Barış KURT kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Mert Efe TAŞTOKA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS'ten Eğitim Bakanına Çağrı: Derhal İstifa Edin27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:41
  • Çatalköy'de adam kaçırma ve darp: 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:33
  • 42 yaşındaki yaya hayatını kaybetti!27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:53
  • Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2023 Cumartesi27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:06
  • Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Pazartesi günü Meclis’in gündeminde!26 Mayıs 2023 Cuma 17:24
  • Zorlu Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Terhis Belgesi törenine katıldı26 Mayıs 2023 Cuma 16:29
  • KTAMS, kamuda ek mesailerin ödenmemesi halinde ek mesaiye kalmama çağrısı yapacak26 Mayıs 2023 Cuma 16:01
  • ABD Kongresi seçim sonrası Türkiye’ye F-16 satışına izin verebilir26 Mayıs 2023 Cuma 15:25
  • KTAMS, kamuda ek mesailerin ödenmemesi halinde ek mesaiye kalmama çağrısı yapacak26 Mayıs 2023 Cuma 15:10
  • KTMMOB, KTBB ve KTTB öğretmenlerin sürdürdüğü eyleme destek belirtti26 Mayıs 2023 Cuma 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti