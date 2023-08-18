  • BIST 7575.06
  • Altın 1648.897
  • Dolar 27.0898
  • Euro 29.4857
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

» »
Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerde iki farklı üreticiye ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanarak ürünlerin hasadı durduruldu.
2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerde iki farklı üreticiye ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanarak ürünlerin hasadı durduruldu.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, 11-17 Ağustos döneminde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 49 ithal ürün numunesinin tümü temiz çıktı, herhangi bir üründe, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

Yerli ürünlerde ise 15 numune analiz edildi ve 13’ü temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yeşilyurt’tan Bülent Sakık’a ve Hüseyin Özyüksel’e ait sultani üzümlerin hasadı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PEO sendikacı Mehmet Seyis'in ölümü nedeniyle üzüntüsünü paylaştı18 Ağustos 2023 Cuma 16:42
  • Pile Türk muhtarı: Tamamen insani bir yol talep ettik18 Ağustos 2023 Cuma 15:56
  • "Yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir”18 Ağustos 2023 Cuma 15:44
  • Cumartesi ve Pazar Günü Karpaz Yarımadasında Bisiklet Turu Gerçekleştiriliyor…18 Ağustos 2023 Cuma 15:33
  • Bakan Gardiyanoğlu’ndan Mehmet Seyis için taziye mesajı: Hayatını sendikal mücadeleye adadı18 Ağustos 2023 Cuma 15:30
  • DAÜ-SEN: "​​​​​​​DEV-İŞ eski genel başkanı Mehmet Seyis bir üniversiteydi."18 Ağustos 2023 Cuma 15:28
  • VİDEO: İşte ara bölgedeki arbede gerginliğinin görüntüleri...18 Ağustos 2023 Cuma 15:10
  • CTP: Bölge halkının talebi müzakere yoluyla ve sağduyuyla karşılanmalıdır!18 Ağustos 2023 Cuma 14:49
  • Tahsin Ertuğruloğlu: İnşa edilecek yol, son derece insancıl bir projedir18 Ağustos 2023 Cuma 14:47
  • Tatar: Mehmet Seyis’in yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım18 Ağustos 2023 Cuma 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti