2 Genç Ölüm Daha

Polis Basın Subaylığı açıkladı

03.01.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Osman Mohamed BANYA (E-26)

kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını

yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış

olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 04.01.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de sakin Cempir ATEŞ (E-22) kalmakta

olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet

Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin

yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi

yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.