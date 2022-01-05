2 Genç Ölüm Daha

Polis Basın Subaylığı açıkladı
03.01.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Osman Mohamed BANYA (E-26)
kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını
yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış
olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 04.01.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de sakin Cempir ATEŞ (E-22) kalmakta
olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin
yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi
yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
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