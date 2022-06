2 Haftada Ölümlü 2 İş Kazası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AJANSINDAN İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

2 HAFTADA ÖLÜMLÜ 2 İŞ KAZASI

Ülkemizde bu kadar sık iş kazası meydana gelmesi ve can kayıplarının yaşanması iş sağlığı ve güvenliği açısından hiç de iyi seviyede olmadığımızı gösteriyor. Tüm dünyada kabul görmüş ampirik bir hesaplamaya göre dünyada her 330 iş kazasından bir tanesinde çok ağır yaralanma veya can kaybı yaşanmaktadır.

KKTC de ise bu sayı 10 civarındadır. Yani iş Sağlığı ve Güvenliği açısından dünya ortalamasına göre 10 kat kötü durumdayız. Bu durumda olmamızın şüphesiz birçok sebebi vardır. En çok yakındığımız, denetim sayısının azlığıdır. Ama daha birçok eksik ve hatalı uygulamalar vardır.

Bunların başlıcaları : * İSG mevzuatı yamalı bohçaya dönmüştür. Çalışma Dairesinin web sayfasındaki tüzüklerden bazıları 2 senede 3 defa değiştirilmiş ve her seferinde daha kötü tüzükler hazırlanmıştır. * Mevzuat, çalışma dairesi müfettişlerine II. iş zemini hazırlamaya yöneliktir. * Risk değerlendirme raporlarını hazırlayıp iş yerlerindeki tehlikelerle iş kazalarının azaltılması için yetiştirilmiş olan uzmanlar, bu hedeften uzaklaştırılmış, ayrıcalıklı bir zümre yaratılmaya çalışılmıştır. Daha doğrusu uzmanların desteğini almak için hazırlanmış sanal bir koruma hibe edilmiştir. Uzmanların risk değerlendirme yapmak için korunmaya ihtiyacı olmaması bir yana, KKTC de geçerli olmayan sertifika sahibi uzmanların Kıbrısın Kuzeyinde çalışma izinli veya kaçak olarak çalışmalarına göz yumulmakta, bu koruma duvarı ters işlemektedir. Daha birçok sebepler sıralayabiliriz. Ama bu şartlarda bile iş kazalarının azaltılmasını beklemek, olmayacak duaya amin demektir.

Tüm çalışanlara kazasız günler dilerim. Halil Erdim İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı Başkanı