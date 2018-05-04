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2 hemşire ve ebe örgütünden ortak etkinlikler

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2 hemşire ve ebe örgütünden ortak etkinlikler
2 hemşire ve ebe örgütünden ortak etkinlikler

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü çerçevesinde ortak etkinlikler gerçekleştirecek.
İki Örgütün ortak açıklamasına göre, 5-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde 11 Mayıs Cuma günü Lefkoşa Thalassaemia konferans salonunda tören düzenlenecek.

16 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da ise Golden Tulip Otel’de 1. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel  Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı gerçekleştirecek
 

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