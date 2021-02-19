2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Selgün Tic.ait armutta (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.
19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Holly Grains Ltd.
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
2
Nej Grain Ltd
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
3
Henege Tarım
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
4
Çağsın Trd. Ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
5
M. Hacı Ali Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Üzüm
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Mantar
Temiz
9
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
10
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
11
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
12
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Deveci
Temiz
13
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Gala
Temiz
14
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
15
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
16
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
17
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Kivi
Temiz
18
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
19
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
21
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
22
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
23
SVS Tic. Ltd.
İthal
Sarı Kal. Biber
Temiz
24
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
25
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Limit Üstü
26
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
27
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
28
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
29
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
30
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
31
Selgün Tic.
İthal
Armut Stk.
Limit Üstü
32
Selgün Tic.
İthal
Elma Roze
Temiz
33
Uğur Özkaral
Yıldırım
Domates
Temiz
34
Songül Tosunoğlu
Yıldırım
Çilek
Temiz
35
Mustafa Karagözlü
Yıldırım
Kapya Biber
Temiz
36
Hasan Kocabaş
Mağusa
Domates
Temiz
37
Süleyman Bayır
Mağusa
Domates
Temiz
38
Süleyman Bayır
Mağusa
Kabak
Temiz
39
Ayşe Bayır
Mağusa
Hıyar
Temiz
40
Ayşe Bayır
Mağusa
Biber
Temiz
41
Murat Dağtekin
Mağusa
Hıyar
Temiz
42
Kamuran Arkoy
Çayönü
Pancar
Temiz
43
Taşkın Şarkıcı
Çayönü
Ispanak
Temiz
44
Feramiz Pişkin
Aydınköy
Siyah Patlıcan
Temiz
45
Serpıl Bayur
Ozanköy
Marul
Temiz
46
Serpıl Bayur
Ozanköy
Kereviz
Temiz
47
Koray Kansu
Ozanköy
Hıyar
Temiz
48
Serhat Usanmaz
Yedidalga
Marul
Temiz
49
Serhat Usanmaz
Yedidalga
Brokoli
Temiz
50
Ruhale Selvi
Yedidalga
Domates
Temiz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.