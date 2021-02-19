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2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

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Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Selgün Tic.ait armutta (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.

 

  19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Holly Grains Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

2

Nej Grain Ltd

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

 

3

Henege Tarım

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

 

4

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

5

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

 

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Mantar

Temiz

 

9

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

11

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

12

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

14

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

15

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

 

16

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

17

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kivi

Temiz

 

18

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

19

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

 

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Limit Üstü

 

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

 

29

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

30

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

31

Selgün Tic.

İthal

Armut Stk.

Limit Üstü

 

32

Selgün Tic.

İthal

Elma Roze

Temiz

 

33

Uğur Özkaral

Yıldırım

Domates

Temiz

 

34

Songül Tosunoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

 

35

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Kapya Biber

Temiz

 

36

Hasan Kocabaş

Mağusa

Domates

Temiz

 

37

Süleyman Bayır

Mağusa

Domates

Temiz

 

38

Süleyman Bayır

Mağusa

Kabak

Temiz

 

39

Ayşe Bayır

Mağusa

Hıyar

Temiz

 

40

Ayşe Bayır

Mağusa

Biber

Temiz

 

41

Murat Dağtekin

Mağusa

Hıyar

Temiz

 

42

Kamuran Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

 

43

Taşkın Şarkıcı

Çayönü

Ispanak

Temiz

 

44

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Siyah Patlıcan

Temiz

 

45

Serpıl Bayur

Ozanköy

Marul

Temiz

 

46

Serpıl Bayur

Ozanköy

Kereviz

Temiz

 

47

Koray Kansu

Ozanköy

Hıyar

Temiz

 

48

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Marul

Temiz

 

49

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Brokoli

Temiz

 

50

Ruhale Selvi

Yedidalga

Domates

Temiz

 

 

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