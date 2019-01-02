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2 kadın orayı ziyaret edince... Ortalık karıştı!

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Hindistan'da ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde 2 kadın, Hindu rahiplerin kadınların girmesine yasak getirdiği tartışmalı tapınağı ziyaret etti.
2 kadın orayı ziyaret edince... Ortalık karıştı!

Hindistan'da ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde 2 kadın, Hindu rahiplerin kadınların girmesine yasak getirdiği tartışmalı tapınağı ziyaret etti.

Emniyet Sözcüsü Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, 40'lı yaşlardaki 2  Hindu kadının, kadınların menstrüasyon döneminde tapınakta bulunmasının dinen  uygun olmadığı gerekçesiyle 10-50 yaş arasındaki kadınların girişinin rahipler  tarafından yasaklandığı tapınağa girerek, ibadet ettiğini bildirdi.

Kumar, Yüksek Mahkemenin söz konusu yasağı kaldırmasının ardından  tapınağı ziyaret etmek isteyen kadınların herhangi bir engelleme olasılığına  karşı polis eşliğinde tapınağa girdiğini belirtti.

Kadınların tapınağa girdiğinin duyulmasının ardından eyaletin farklı  bölgelerinde gösteriler düzenlendi. Bazı bölgelerde polisin göstericileri  dağıtmak üzere göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Hindu rahipler ve aşırılıkçılar, Yüksek Mahkemenin kararına rağmen  tapınak önünde gösteriler yaparak, kadınların girişini engellemeye devam etmişti.

Kerala eyaletinde dün milyonlarca kadın, cinsiyet ayrımını protesto  etmek üzere kuzeyindeki Kasargod ile güneydeki Thiruvananthapuram kentleri  arasında insan zinciri oluşturmuştu.

Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan da konuyla ilgili  gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı uyarınca tüm  vatandaşların tapınakta özgürce ibadet etmeye hakkı olduğunu ve bunu güvence  altına almanın emniyet güçlerinin görevi olduğunu ifade etti.

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