2 kadın orayı ziyaret edince... Ortalık karıştı!

Hindistan'da ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde 2 kadın, Hindu rahiplerin kadınların girmesine yasak getirdiği tartışmalı tapınağı ziyaret etti.

Emniyet Sözcüsü Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, 40'lı yaşlardaki 2 Hindu kadının, kadınların menstrüasyon döneminde tapınakta bulunmasının dinen uygun olmadığı gerekçesiyle 10-50 yaş arasındaki kadınların girişinin rahipler tarafından yasaklandığı tapınağa girerek, ibadet ettiğini bildirdi.

Kumar, Yüksek Mahkemenin söz konusu yasağı kaldırmasının ardından tapınağı ziyaret etmek isteyen kadınların herhangi bir engelleme olasılığına karşı polis eşliğinde tapınağa girdiğini belirtti.

Kadınların tapınağa girdiğinin duyulmasının ardından eyaletin farklı bölgelerinde gösteriler düzenlendi. Bazı bölgelerde polisin göstericileri dağıtmak üzere göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Hindu rahipler ve aşırılıkçılar, Yüksek Mahkemenin kararına rağmen tapınak önünde gösteriler yaparak, kadınların girişini engellemeye devam etmişti.

Kerala eyaletinde dün milyonlarca kadın, cinsiyet ayrımını protesto etmek üzere kuzeyindeki Kasargod ile güneydeki Thiruvananthapuram kentleri arasında insan zinciri oluşturmuştu.

Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan da konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı uyarınca tüm vatandaşların tapınakta özgürce ibadet etmeye hakkı olduğunu ve bunu güvence altına almanın emniyet güçlerinin görevi olduğunu ifade etti.