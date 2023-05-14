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2 Kaza, 2 Yaralı!

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Ülke genelinde dün meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı.
2 Kaza, 2 Yaralı!

Polis Basın Bülteni’ne göre, Akıncılar-Ercan anayolunda RC 211 plakalı salon aracı ile Ercan Havaalanı istikametine doğru seyreden Furkan İskifoğlu (E-25), direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

 

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde KJ 145 plakalı salon aracı, 195 mlgr. alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Mahmut Önay (E-20) direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan demir parmaklıklara çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne - Alsancak çevre yolunda da Mehmet Yıldırım (E-26), 163 mlgr alkollü içki tesiri altında DU 034 plakalı araçla dikkatsizce şerit değiştirmeye çalışırken Alex Deniz Değirmenci (E-22) yönetimindeki MY 351 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DU 034 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldırım tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Gemikonağı’nda İsa Zamur (E-20), yönetimindeki ZMU 598 plakalı araçla Şht. Salahi Mehmet Sokak'ta seyir halindeyken yolu yaya olarak geçmeye çalışan Burcu Tungay’a (K-47) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Burcu Tungay kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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