2 Kaza, 2 Yaralı!

1. 14.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Ötüken Çemberi yakınlarında, Hüseyin ÖZDINAK (E-29) yönetimindeki LY 047 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek anayolun ortasındaki beton bariyerlere çarpmış ve yolun solundan çıkarak durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan motorsiklet sürücüsü Hüseyin ÖZDINAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak parmaklarında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 15.05.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara 4’üncü sokak üzerinde, Dilfuza ÇOLİ (K-53) yönetimindeki JS 340 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yzb. Tekin Yurdabak caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sona SEYIDOVA (K-53) yönetimindeki FK 445 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle FK 445 plakalı araç, kaldırım üzerine çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarpıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan FK 445 plakalı araç sürücüsü Sona SEYIDOVA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.
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