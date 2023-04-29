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2 kaza, 3 yaralı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 kaza, 3 yaralı

Girne bölgesinde dün akşam alkollü olarak araba kullandığı tespit edilen iki sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne-Alsancak Çevre Yolu 5-6’ıncı km’leri arasında, Leman Çakal Gancalı (K-43) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NP 384 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dönel kavşağa girdiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşak içerisindeki bordür taşlarına çarpmıştır. Çarpmanın ardından yoluna devam eden NP 384 plakalı araç, yolun dışına çıkarak çelik bariyerlere vurdu.

Dün akşam 22.30 sıralarındaki kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Leman Çakal Gancalı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Öte yandan, bu sabah saat 00:15 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, Egemen İnan (E-38) 267 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 35 ALB 646 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Egemen İnan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ve araçta yolcu olarak bulunan Ömer Şahin (E-24) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılıp müşahede altına alındı.

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