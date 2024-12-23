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2 kazada 2 sürücü alkollü çıktı

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Ülkede dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücüler alkollü çıktı. Kaza yapan sürücüler, polis tarafından tutuklandı.
2 kazada 2 sürücü alkollü çıktı

 

Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.12.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, Mehmet Ali ÖZEN (E-34) 99 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 021 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden plakası ve sürücüsü meçhul aracı geçmek için dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cuma ATLAR (E-38) yönetimindeki PP 582 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu  yaralanan olmadı. RY 021 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali ÖZEN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

22.12.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Caddesi üzerinde, Behnur BAŞDAN (E-29) 237 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GL 402 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Reşat Kuyumculuk önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun sol tarafında park halinde bulunan Şemsettin AKGÖZ (E-37) sorumluluğundaki SY 375 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. GL 402 Plakalı araç sürücüsü Behnur BAŞDAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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