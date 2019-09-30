Hayata gözlerini açar açmaz ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan adam, iki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı. SGK primleri de birbirine giren şanssız adam 14 yıldır geçirdiği iş kazasını ıspatlamaya çalışıyor.

Hayata gözlerini açar açmaz ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan adam, iki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı. SGK primleri de birbirine giren şanssız adam14 yıldır geçirdiği iş kazasını ıspatlamaya çalışıyor