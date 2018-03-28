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2 Kıbrıslı Türk öğrenci Amerikan Akademi'nin kaptanlığına seçildi

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Erge ve Giz gururlandırdı...
2 Kıbrıslı Türk öğrenci Amerikan Akademi'nin kaptanlığına seçildi

Lefkoşa'nın güneyinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler yanında Kıbrıs'ta yaşayan değişik ülkelerden birçok öğrenciye eğitim veren American Academy Nicosia'nın (Amerikan Akademi Lefkoşa) gelecek eğitim yılındaki kaptanları,iki Kıbrıslı Türk öğrenci,Erge Mazharoğlu ve Giz Başel oldu.

Çok kültürlü okulda dün yapılan seçimi kazanan Kıbrıslı Türk öğrenciler, başarılarına yeni bir başarıyı daha ekleyerek gurur verdiler. Halen 12'nci sınıf öğrencisi olan ve akademik başarılarıyla dikkat çeken Erge Mazharoğlu ve Giz Başel, sosyal ve sportif faaliyetlerde de oldukça başarılı.

2018-19 eğitim yılında Amerikan Akademi Lefkoşa'nın kaptanlığını yapacak iki genç, toplam dört adayın olduğu kaptanlık seçiminde rakiplerini geride bırakarak seçilmeyi başardı.Diğer adaylardan birinin Kıbrıslı Rum, diğerinin ise İsveçli bir öğrenci olduğu belirtildi.

Amerikan Akademi Lefkoşa’dakaptanlık seçimlerine katılabilmek için akademik başarı koşulu bulunuyor. Derslerinin not ortalaması 80 ve üzerinde olanlar okul kaptanlığına aday olabiliyor.

Okulda kaptanlık seçimi öncesinde kampanya dönemi de geçirildi ve aday olan öğrenciler konuşmalar yaparak okulla ilgili projelerini öğrenci arkadaşlarıyla paylaşıp oy alabilmek için onları etkilemeye çalıştı.
Amerikan Akademi Lefkoşa’nın kaptanlık seçimlerinde 7'nci sınıftan 13'üncü sınıfa kadarki öğrenciler oy verebiliyor.

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