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2 kilo 900 gram hintkenevirini teslim alırken tutuklandı

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54 yaşındaki bir Rum'un, yurtdışından kargoyla getirttiği 2 kilo 900 gram ağırlığındaki hintkenevirini teslim alırken, Narkotik Polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.
2 kilo 900 gram hintkenevirini teslim alırken tutuklandı

54 yaşındaki bir Rum'un, yurtdışından kargoyla getirttiği 2 kilo 900 gram ağırlığındaki hintkenevirini teslim alırken, Narkotik Polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin gelen ihbarı değerlendirerek takibe aldığı şahsı Lefkoşa’nın güneyinde faaliyet gösteren kargo şirketinden uyuşturucuyu teslim aldığı sırada gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

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