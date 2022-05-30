2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

1. 29.05.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelde
müşteri olarak bulunan Hasan ALKAN(E-80), sahilden yaklaşık 40 metre içerde deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bahse konu şahıs, görevli cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, otel sağlık görevlisi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 29.05.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Arapköy’de, ikametgahın açık olan giriş
kapısından dışarıya çıkan Vladimir GRISHCHENKO (E-1,5), bahçede bulunan yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirmiştir. Vladimir GRISHCHENKO, annesi tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Çocuk Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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