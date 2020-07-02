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2 kişi Nalbantoğlu Hastanesi'nde karantinaya alındı!

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina bölümüne 2 kişi getirildi…
2 kişi Nalbantoğlu Hastanesi'nde karantinaya alındı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ‘Karantina Merkezi’ne 2 kişinin getirildiği söylendi.

Söz konusu kişilerden birinin Güneş Residence isimli karantina otelinden, diğerinin ise Bahçeli Köyü’nden ‘Karantina Merkezi’ne getirildiği öğrenildi.

Her iki kişinin de tedbir amaçlı hastaneye getirildiği ifade edilirken, ileri tetkik amaçlı testler yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan söz konusu kişilerle temas eden kişilerin de Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki ‘Karantina Merkezi’ne getirileceği kaydedildi.

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