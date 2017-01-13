 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.051
  • Altın 146,923
  • Dolar 3,8141
  • Euro 4,0627
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

» »
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Gazimağusa’da gerçekleşen olayda birisi 40 diğeri 55 yaşında olan iki kişi tutuklandı.

Polisten alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da,  O.Ö.(E- 55)’nün ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tütünle karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ve aynı ikametgahta bulunan D.Ş.(K-40)’nin üzerinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 26 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 50 bin TL, Mağusa’ya çıktı04 Ocak 2017 Çarşamba 09:26
  • Hasan Tavukçu gözyaşlarıyla uğurlandı30 Aralık 2016 Cuma 09:57
  • Aysergi'de akılalmaz olay!26 Aralık 2016 Pazartesi 16:11
  • Mağusa'da terör operasyonu!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:56
  • Polis arabasına çarpıp kaçmaya çalıştı!23 Aralık 2016 Cuma 09:20
  • Yol trafiğe açıldı22 Aralık 2016 Perşembe 16:52
  • Son Dakika: Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu, mürettebat kurtarılmaya çalışılıyor22 Aralık 2016 Perşembe 08:02
  • Gazimağusa'da hırsızlık21 Aralık 2016 Çarşamba 11:13
  • Neolitik (Cilalı Taş) döneme ait eski eser nitelikli ucu sivri taş balta bulundu21 Aralık 2016 Çarşamba 11:08
  • Gazimağusa'da “İmar Planı ve yaşama etkileri” konuşuldu21 Aralık 2016 Çarşamba 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti