2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polisten alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da, O.Ö.(E- 55)’nün ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tütünle karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ve aynı ikametgahta bulunan D.Ş.(K-40)’nin üzerinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 26 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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