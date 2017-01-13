2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da gerçekleşen olayda birisi 40 diğeri 55 yaşında olan iki kişi tutuklandı.

Polisten alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da, O.Ö.(E- 55)’nün ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tütünle karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ve aynı ikametgahta bulunan D.Ş.(K-40)’nin üzerinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 26 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.