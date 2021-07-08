2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası iptal edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu ülkemizde artış gösteren koronavirüs vakaları sonucunda yaptığı değerlendirme ile 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası’nı ileriki bir tarihte yapma kar

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu ülkemizde artış gösteren koronavirüs vakaları sonucunda yaptığı değerlendirme ile 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası’nı ileriki bir tarihte yapma kararı aldı.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yaptığı değerlendirmede, LTB ile geleneksel hale getirmeyi çalıştıkları çim hentbol turnuvasının kendileri için çok önemli yaz etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, heyecanla turnuvayı gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak artan vakalar sonucunda hem sporcu sağlığı hem de katılımcıların sağlığını ön plana alarak LTB ile aldıkları ortak karar sonucunda turnuvayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını dile getirdi.